«Это совсем другая конфигурация»: полковник ВСУ напуган учениями Союзного государства

19.01.2022  14:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» с привлечением ядерного компонента несут беспрецедентную угрозу и для НАТО, и для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» с привлечением ядерного компонента несут беспрецедентную угрозу и для НАТО,...

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«Обратите внимание, что основное направление учений направлено на западную и южную границу Белоруссии. То есть, они будут стараться пугать НАТО. Ну и мы, уже как примкнувшие к НАТО, как партнёры НАТО, тоже должны испугаться этих учений. Что может быть необычного – когда анонсировались эти учения в декабре президентом России, то речь шла о том, что в ходе этих учений они попробуют задействовать ядерную триаду РФ. Это сухопутные, воздушные и морские силы, способные нести и применять ядерное оружие», – сказал украинский эксперт.

«Обратите внимание, девушка пресс-офицер сказала, что учения проводятся в рамках безопасности Союзного государства, это ключевое слово. И это говорит офицер белорусской армии. То есть Россия и Белоруссия рассматривают уже объединённые вооружённые силы в контексте Союзного государства, единой военной структуры. Это очень важно – у нас теперь появляется совсем другая конфигурация вдоль наших границ», – резюмировал Жданов.

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