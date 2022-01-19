«Это совсем другая конфигурация»: полковник ВСУ напуган учениями Союзного государства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» с привлечением ядерного компонента несут беспрецедентную угрозу и для НАТО, и для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Обратите внимание, что основное направление учений направлено на западную и южную границу Белоруссии. То есть, они будут стараться пугать НАТО. Ну и мы, уже как примкнувшие к НАТО, как партнёры НАТО, тоже должны испугаться этих учений. Что может быть необычного – когда анонсировались эти учения в декабре президентом России, то речь шла о том, что в ходе этих учений они попробуют задействовать ядерную триаду РФ. Это сухопутные, воздушные и морские силы, способные нести и применять ядерное оружие», – сказал украинский эксперт.

«Обратите внимание, девушка пресс-офицер сказала, что учения проводятся в рамках безопасности Союзного государства, это ключевое слово. И это говорит офицер белорусской армии. То есть Россия и Белоруссия рассматривают уже объединённые вооружённые силы в контексте Союзного государства, единой военной структуры. Это очень важно – у нас теперь появляется совсем другая конфигурация вдоль наших границ», – резюмировал Жданов.