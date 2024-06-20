«Это спасет много жизней» – в США допустили ликвидацию украинской верхушки

Если Киев не пойдёт на прекращение войны, Москва может ликвидировать украинское руководство. Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил американский юрист, политический аналитик, бывший старший советник по внешней политике Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Москва подаёт сигнал, что то ваш последний шанс, если вы хотите сохранить функциональное государство, сохранить Одессу, Харьков, Киев, это ваш последний шанс, вам нужно начать вывод своих войск из четырёх областей, которые сейчас являются частью РФ. И если вы этого не сделаете, то произойдёт что-то очень драматическое», – сказал Джатрас.

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«Может быть, они обезглавят украинское правительство. Хотя я не могу себе такого представить, чтобы русские пошли на такой акт вандализма, чтобы сравнять с землёй Киев. Но я думаю, что шансы на то, что они завершат это раньше, чем позже, растут. И я думаю, что это спасёт много украинских жизней, и уменьшит перспективы неконтролируемой эскалации конфликта. Я думаю, русские приходят к осознанию того, что чем дольше они будут держать открытым это окно возможностей для вмешательства, тем больше вероятность того, что Запад будет продолжать эскалацию. А если это окно закроется, и не будет функционального украинского государства, у них не будет выбора», – добавил аналитик.