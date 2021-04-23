«Это спичка!» – херсонских нацистов привели в бешенство слухи о подаче воды в Крым

«Это спичка!» – херсонских нацистов привели в бешенство слухи о подаче воды в КрымНовости Украины
В Херсоне возле здания облгосадминистрации группа националистов провела протест против возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.
Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Херсон типичный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Протестующие потребовали от представителей власти высказать однозначную позицию по этому вопросу.
«В последний месяц эта тема снова фигурирует. Обстановка нагнетается. Мы решили собраться представителями различных организаций и движений и обсудить на площади Свободы этот вопрос с представителями областной власти.
Мы пришли непосредственно для того, чтобы слышать позицию власти», – сказала глава националистической общественной организации «Самооборона Херсонской области» Инна Усачева.
По ее словам, обстановка на границе с Крымом в последнее время нагнетается из-за учений и «агрессивной риторики России», из-за чего эта тема может стать «определенной спичкой».
Всего на митинг пришли около десятка человек. Они постояли, подержали плакат «Нет! Подаче воды в оккупированный РФ Крым», после чего к ним вышел заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко.
«Воду в Крым до деоккупации подавать никто не будет. Это позиция президента, облгосадминистрации и всех людей – воды в Крыму до деоккукпации не будет», – пообещал чиновник-русофоб.
Спасибо!
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