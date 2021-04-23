«Это спичка!» – херсонских нацистов привели в бешенство слухи о подаче воды в Крым

23.04.2021, Херсон, Юрий Коваленко

Новости Украины

В Херсоне возле здания облгосадминистрации группа националистов провела протест против возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Херсон типичный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие потребовали от представителей власти высказать однозначную позицию по этому вопросу.

«В последний месяц эта тема снова фигурирует. Обстановка нагнетается. Мы решили собраться представителями различных организаций и движений и обсудить на площади Свободы этот вопрос с представителями областной власти.

Мы пришли непосредственно для того, чтобы слышать позицию власти», – сказала глава националистической общественной организации «Самооборона Херсонской области» Инна Усачева.

По ее словам, обстановка на границе с Крымом в последнее время нагнетается из-за учений и «агрессивной риторики России», из-за чего эта тема может стать «определенной спичкой».

Всего на митинг пришли около десятка человек. Они постояли, подержали плакат «Нет! Подаче воды в оккупированный РФ Крым», после чего к ним вышел заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко.

«Воду в Крым до деоккупации подавать никто не будет. Это позиция президента, облгосадминистрации и всех людей – воды в Крыму до деоккукпации не будет», – пообещал чиновник-русофоб.