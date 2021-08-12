Это способ не молчать – Арестович объяснил суть «Крымской платформы»

12.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Крымская платформа» – это начало «деоккупации Крыма» путём активного обсуждения проблемы. И если проводить ее каждый год и потом использовать в ООН для введения новых санкций против России, то, возможно, когда-нибудь, Крым «будет возвращен», пусть и через 150 лет. Главное – не сидеть, сложа руки.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически, что такое «Крымская платформа»? Это начало деоккупации Крыма. Оно может продолжаться 150 лет. Какой замысел? Создание «Крымской платформы», как постоянно действующего международного форума, которая определяет, что Крым оккупирован, аннексирован, что он должен быть деоккупирован. Международная политика работает так, что это нужно постоянно подтверждать. Вопрос в чём – он должен быть ежегодным и в дальнейшем планируется его поднять. То есть, когда есть консенсус 30 государств на высшем уровне по этому вопросу, то, например, если продвигать на уровень генеральной ассамблеи ООН и привязать крымскую платформу к трибуне ООН, например… Мы скажем в ООН, что Крым милиатризуется, нарушаются права человека, что нарушается морское право из-за оккупации. И надо, например вводить дополнительные санкции. Мы заявим об этом с трибуны ООН, и вводить их будут либо государственные, либо отдельные государства, либо надгосударственные образования. ООН может заявить позицию. Если не работать – ничего не будет, если работать – то, может что-то и будет», – Алексей Арестович.