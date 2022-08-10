«Это стадия неизбежная»: Депутат Госдумы назвал взрывы в Крыму возможным украинским терактом

10.08.2022  13:45 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Взрывы на военном аэродроме в Сакском районе Крыма могут быть следствием украинского теракта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Это не ракеты, как нам рассказывали, потому что в Крыму стоит система, и она не пропустит никакие ракеты. А вот то, что там какие-то взрывы произошли – да, возможно, это нарушение техники безопасности, а, возможно, что, все-таки, теракт.

Сейчас можно ждать и иных каких-то терактов, потому что на теракты они все настроены, диверсионных групп каких-то могут заслать и на территорию России, и где-то на Донбассе, на освобожденных территориях это может возникнуть. Поэтому к террористической, что называется, борьбе они будут переходить…

Эту стадию неизбежно проходят различные проигравшие стороны, мы это видели и в Ирландии, и во многих местах. Расчет на то, что теракт даст ощущение силы, придаст некий импульс, что «да, мы огрызаемся, наносим урон врагам», а потом, когда эффект от теракта идет, когда все тебя проклинают, особенно мирные жители, и получается обратный эффект, он заставляет террориста опускать руки.

Но все равно, это стадия неизбежная, на стадию террора украинцы еще перейдут, нам придется ее переживать», – заявил Матвейчев.

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