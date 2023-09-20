«Это страшнее ядерной бомбы» – Зеленский обвинил Европу в помощи Москве

20.09.2023 00:27
  (Мск) ,
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Дзен, Русофобия, Сельское хозяйство, Украина


Страны ЕС, которые ограничивают поставки украинского зерна, помогают России.

Об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС, которые ограничивают поставки украинского зерна, помогают России. Об этом в ходе выступления...

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«Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Но сейчас самое страшное – это не ядерное оружие. Агрессор использует оружие не только против нашей страны, но и против всех вас.

Есть очень много конвенций, ограничивающих применение оружия. Но нет конвенций, касающихся распространения оружия в других формах. Например – продовольствие. Украинские порты были заблокированы Россией, Днепр остаётся мишенью для дронов. Очевидно желание России использовать продовольственный кризис в качестве оружия», – сказал украинский президент.

Он возмутился, что западные страны используют продовольственные проблемы для решения своих политических вопросов, и тем самым подыгрывают Москве.

«Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. Я надеюсь, что многие из вас поддержат нашу инициативу, чтобы сохранить сухопутные маршруты экспорта зерна.

Тревожно видеть, как некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Можно показаться, что они играют свою собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену московскому актёру», – добавил Зеленский.

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