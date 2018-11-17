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17.11.2018, Львов, Анастасия Самойлова
 
Образование, Украина
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«Это сумасшествие!» – украинские ученые взбунтовались против насаждения английского

Украинским учёным и исследователям тяжело развиваться и работать в условиях тотального насаждения английского языка в ущерб украинскому.

Об этом бежавшая из Донецка русофобка, ныне преподаватель ЛНМУ им. Данила Галицкого Татьяна Ещенко рассказала на форуме во Львове, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу рассказать про это сумасшествие, когда нас сегодня направляют в сторону англитизации. Я не против английского языка, чтобы человек знал больше языков, но не вместо же украинского! Сегодня у нас одни препятствия для учёных в получении каких-либо званий, скоповские (научные статьи в зарубежных изданиях. – прим. авт) статьи…это сумасшествие, потому что сегодня нас, ученых и исследователей, которые работают для украинской науки, поставили перед фактом, что мы должны писать скоповские статьи, зарабатывать баллы и так далее.

Это сумасшествие, это же всё разрушает. Мы еще не до конца создали ту монолитную нацию, и у нас только одно постколониальное поколение, которое фактически оформилось как молодое поколение после такого сложного периода. А нас уже направляют в другую сторону. И это напоминает такую же самую ситуацию, какая была с русским языком», – пожаловалась Ещенко.

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