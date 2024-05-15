«Это сверх-фигово» – украинский боевик о назначении Белоусова

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Назначение министром обороны России Андрея Белоусова – это очень-очень плохая новость для Украины. Он отлично зарекомендовал себя как экономист, не допустивший кризиса в России в результате введения западных санкций, а также реанимировавший военную промышленность страны.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Белоусова, это овер-овер фиговая история… У меня был эфир с хорошим экономистом, человеком, который финансовый аналитик и экономист, с Алексеем Кущем и мы обсуждали тему, каким образом России удалось уйти от санкций. Так вот, они от санкций ушли фактически тем, что на сегодняшний день Российская экономика показала 3,6% прибыли на фоне прогнозированных падений. Кстати, в 22-м году России прогнозировали падение на 10%, а оно упало лишь на 2%, экономика имеется в виду. И западный мир не может понять, что только железный занавес может сработать как санкция, все остальное – это полумеры, к которым Россия адаптирована, потому что они вливают колоссальные деньги в экономику военно-промышленного комплекса», – рассуждал он.

«Они занимают любые другие экономические процессы процессами военно-промышленного комплекса. Именно в этом процессе, главным идеологом вливания средств, которые в дальнейшем не привели к инфляции в России, а привели к росту, – это как раз и был Белоусов, который был экономическим советником Путина, всегда и имел определенный вес слова при формировании бюджета в России», – заявил Лапин.