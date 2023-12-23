«Это так расстраивает, по-другому не описать», – генерал США о провале ВСУ

Анатолий Лапин.  
23.12.2023 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Вина за провал контрнаступления ВСУ и многочисленные жертвы украинских солдат лежит на Западе, а не на украинском руководстве.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, предрекавший в прошлом году прорыв ВСУ к Азовскому морю и захват Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вина за провал контрнаступления ВСУ и многочисленные жертвы украинских солдат лежит на Западе, а...

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 «Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, Украина – не потерпела неудачу.

Мы не смогли обеспечить то, на что они рассчитывали с точки зрения военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и других возможностей, которые были необходимы для успешного контрнаступления.

Это так расстраивает, по-другому это и не описать, это очень расстраивает. И это, вероятно, продлило войну, по меньшей мере, на год», – заявил Ходжес.

Ранее Ходжес давал несколько прогнозов, согласно которым Украина уже должна была победить, а ВСУ – находиться в Крыму. Позже американский генерал оправдывался, что этого не произошло, потому что Киеву якобы не хватило западного оружия и техники.

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