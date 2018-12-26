Это такие санкции против хунты? Кто-то наращивает гешефт на торговле с Украиной

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на все более ожесточенную русофобскую риторику правящего режима в Киеве, кольцо санкций и блокады вокруг Украины отнюдь не сжимается – напротив, антироссийскому государству удается наращивать товарооборот со странами СНГ и Россией в частности.

Такие данные в эфире телеканала NewsOne озвучил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны СНГ, ну что вам сказать – да, у нас экспорт в страны СНГ, где главная Россия, за год вырос, по сравнению с прошлым годом. У нас импорт достаточно заметно вырос, на сумму около двух миллиардов долларов. То есть, в принципе, экономические отношения не только сохраняются, но они и развиваются. Это не мои данные – это официальные данные украинской статистики. Торговля растет», – заявил Суслов.