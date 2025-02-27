«Это театр абсурда!» – Сделка Зеленского с Трампом вызвала критику депутатов в Верховной раде

Владимир Зеленский перед поездкой в США для заключения сделки относительно украинских недр должен был отчитаться перед Верховной радой, однако вместо этого офис президента готовит абсолютно непрозрачные договоренности, несущие риски.

Об этом заявили депутаты на заседании украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игрались в пиар, а не играли в стратегию, думая о том, что с американцами можно будет сделать так, как и с украинским народом, пообещав одно, а сделав другое. Сегодня у нас совершенно другая картина. К сожалению, от нас хотят получить наши энергетические ресурсы, получить наши редкоземельные металлы, получить наши парты, но, к сожалению, мы снова здесь не видим гарантий», – возмутился экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Следующим выступил печально известный порошенковец Алексей Гончаренко.