«Это тема отдельного разговора» – Путин рассказал о стратегическом предупреждении Байдену

Президент РФ Владимир Путин, рассказал, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом конфликт на Украине и расширение НАТО на Восток.

Об этом он заявил сегодня в Сочи на пресс-конференции с премьер-министром Греции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией другой чувствительной теме, а именно – расширение блока НАТО на Восток, в том числе за счет Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности РФ на среднесрочную и даже стратегическую перспективу.

Мы об этом говорим постоянно, публично предупреждаем наших партнеров, что для нас это неприемлемо. Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран. В данном случае – России.

Это так же – как в отношениях между людьми. Свобода – это безусловно данное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безграничная, но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. Здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения. Мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной – и распространяться в равной степени на всех», – сказал Путин.