Новости Украины

Перебравшаяся в США украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, уроженка Донецка Лилия Подкопаева пожаловалась, что все её тренеры, которые остались на родине, поддерживают ДНР, а не самостийную идею.

Об этом она заявила в эфире радио «Люкс ФМ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я из Донецка и с 14-го года нас (живущих в Киеве, – ред.) уже называли, что мы нацики и мы скакали на майдане. Когда я начинала объяснять и пыталась донести, почему именно это происходит, то я встретила эту стену, что никто не хочет слышать, поэтому больше ничего близкого у меня там не может быть. Я очень скучаю по Донецку. Я всегда говорю, что Донецк – это Украина, украинский город. Я считаю, что очень скоро это всё снова будет одним целым», – говорила Подкопаева.

«А у тебя остались там знакомые в Донецке?» – спросил ведущий.

«Там остались мои тренеры, но они уже испорчены пропагандой. Они ДНРовские. И это очень страшно, потому что ДНР, ЛНР – это террористические организации, которых не должно существовать. Конечно, это нужно было заканчивать в 2014 году, но, наверное, в 2014 году наша армия ещё не была готова», – считает спортсменка.

Она рассказала, что дончанам никогда не нравилась Западная Украина и навязывание украинского языка, однако она сейчас даже наняла репетитора, чтобы учить «мову».

«Когда Янукович сбежал, они (жители Донецка – ред.) говорили, что это было не конституционно. Дончане были за своего земляка. Когда он был губернатором, много хороших дел делалось, и они считали, что он сможет сделать для Украины, что-то хорошие. Когда начался майдан, и он бежал, как трус. У них была борьба внутри, они не могли поверить в это. Донецкая область на границе с Ростовом. Поэтому этот нарратив, который постоянно был, что Западная Украина против Востока, что нам украинский язык пытаются всунуть. Я тоже, ты видишь мой украинский язык, я очень хочу, я занимаюсь с учителем. Я очень хочу разговаривать на хорошо, красиво потому что это единственный язык, это наш украинский язык», – заявила вырусь Подкопаева.