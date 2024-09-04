«Это – то самое вундерваффе», – украинское ТВ о российской ракете-бомбе «Гром-Е1»

Анатолий Лапин.  
04.09.2024 12:01
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Российская ракета-бомба «Гром Е-1», которую, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, недавно применили ВКС РФ, – это серьезная угроза для Украины. Причина в том, что теперь российские самолеты могут запускать эти боеприпасы, находясь далеко за пределами зоны действия ПВО ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская ракета-бомба «Гром Е-1», которую, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, недавно применили ВКС...

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«Это весьма серьезный вопрос для украинской системы ПВО. Дальность поражения – до 120 километров. То есть, удары будут наноситься вне зоны действия украинской ПВО – вот, в чем опасность. К

противнику нужно относиться с уважением, и, соответственно, в моменте противодействия мы должны не нейтрализовать «Гром-Е1», а работать непосредственно по аэродромам базирования ВКС Российской Федерации на территории самой Российской Федерации, чтобы поставить на минимум возможность нанесения ударов этим вундерваффе», – разглагольствовал Снегирев.

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