«Это только начало» – американский генерал пообещал ВСУ ещё больше кровопролития

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Украинское наступление идет медленно, но ВСУ будут продолжать его ради того, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Об этом в интервью телеканалу «Первый западный» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, главная задача для Украины – взять под огневой контроль, как минимум, трассу сухопутного коридора.

«Конечно, это очень сложно, все идет медленнее, чем кому-то хотелось бы. Тем не менее, по моему мнению, это только начало… Я верю в то, что оперативным приоритетом является заставить россиян покинуть Крым. Думаю, что это самое важное. Конечно, для того, чтобы это сделать, Украина нуждается в больших дальнобойных возможностях для того, чтобы бить по всем аэродромам и портам Севастополя. Конечно, это означает, что нужно ближе подойти к сухопутному мосту и достичь больше прогресса, который позволил бы использовать «Хаймарсы» и другие системы для нанесения ударов по путям между Мариуполем, Мелитополем и Крымом. Это нужно для того, чтобы полностью остановить там логистику. Вооруженные силы Украины продолжают эти усилия», – подгоняет Ходжес.