«Это только начало»: «Нафтогаз» анонсировал новую тяжбу против «Газпрома»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вдохновленные успехами на фронтах украинские власти решили попробовать “нагнуть” Россию еще и финансово. С этой целью НАК «Нафтогаз» подал прошение об арбитраже против «Газпрома» в Международный арбитражный суд.

Об этом сообщил глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Витренко, поскольку транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях “качай или плати”, а россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, Киев будет требовать от Газпрома рассчитаться в полном объеме. как это предусматривает договор.

«Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз. Причем это только начало, Нафтогаз оценивает возможность заявления дополнительных условий», – подчеркнул глава Нафтогаза.

По его словам, «… нам нужно не только выиграть войну против Газпрома, но еще и победить Россию в ее захватнической войне против Украины. И хотя арбитраж – это всегда сложный и длительный процесс, я верю, что Нафтогаз повторит успех Стокгольма-2019. И Украина тоже обязательно победит!»

В Нафтогазе добавили, что подали прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) по действиям ПАО «Газпром». Место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария).

«Нафтогаз требует от Газпрома средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что по транзитному контракту «Нафтогаз» сможет идти в международный арбитраж по действиям Газпрома в следующем месяце.