«Это трагедия»: Бутусов причитает после уничтожения «Хаймарса»

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Российский БПЛА зашел далеко вглубь тыла украинских войск и обнаружил РСЗО «Хаймарс», наведя на него ракету комплекса «Торнадо С». Это произошло в 40-ка километрах от линии фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бутусова, тот факт, что дрон немалых размеров спокойно отработал в тылу ВСУ, вызывает массу вопросов.

«Удар был на расстоянии 40 километров от линии фронта. Мы видим, что «Хаймарс» был по определенным причинам, которые мы не понимаем… он остановился на позиции на какое-то время, которое позволило врагу заметить его, определить положение и нанести ракетный удар», – говорит эксперт.

Он обратил внимание, что за «Хаймарсом» наблюдает российский дрон.

«Он висит на значительной высоте, он передает видеотрансляцию. То есть это дрон не маленький – это большой дрон, самолет, который видно всем радарам, если бы они там были, который передает видеосигнал, который видят все средства радиоэлектронной разведки, которые в том районе могут находиться, потому что он передает видео на противника.

К сожалению, почему-то расчет «Хаймарса» не получил информацию, что в этом районе есть российский дрон, не был прикрыт противовоздушной обороной, не получил команду быстро оставить позицию и там, к сожалению, находился в режиме ожидания. Ну и не был прикрыт, потому произошла такая трагедия», – заявил Бутусов.