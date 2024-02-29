«Это – тренд»: команда губернатора поможет севастопольскому бизнесу наладить экспорт в Африку

Севастопольские товаропроизводители ориентированы на экспорт своей продукции в страны Африки, поскольку это направление является трендом последних дней.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщила замгубернатора Севастополя Мария Литовко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, не всех экспортёров мы открываем. То есть, кто хочет – рассказывает, кто нет – мы не даём эту информацию. Это не только даже сами товары, это и услуги, в том числе услуги в сфере IT. Это и услуги определённой площадки, например, на которой одна из зарубежных кинокомпаний снимала у нас здесь фильм.

Абсолютно разные товары, в том числе, которые производятся именно у нас в регионе – одежда, продукты питания, абсолютно широкий перечень», – подчеркнула она.

Любой севастопольский производитель даже если не задумывался, но готов к экспорту, может обратиться в региональный Центр поддержки экспорта за помощью в поиске покупателей. Там же можно получить льготный заем под 1%, но с условием, что экспортная сделка проводится через центр.

«Мы организуем в определённых странах, где мы видим потенциальный спрос, взаимодействие с этими покупателями, даём возможность лучше ознакомиться с продукцией, в том числе с высокотехнологичной, которая поставляется вплоть до Южной Африки. У нас даже есть экспорт в Новую Зеландию. Он, конечно, не такой большой, это пока единичные примеры. Конечно, страны СНГ сейчас являются одним из главных направлений для поставок. Но, тем не менее, например, страны Африки – сейчас всё больше предпринимателей смотрят в эту сторону, потому что это тренд. С одной стороны, это сложная логистика, но Центр поддержки экспорта компенсирует часть затрат на транспортные услуги, что сокращает расходы. Абсолютно разные инструменты», – отметила вице-губернатор.

Она добавила, что предприниматели, поставляя продукцию в страны Африки, стараются загружать контейнер и в обратном направлении. Однако господдержка существует только для стимулирования экспорта. И если есть бизнес, который уже себя устойчиво чувствует в Севастополе, может выходить на экспортные операции – просто надо найти своего покупателя, свой рынок.