«Это третья мировая»: США собираются расширить контингент на Украине

Максим Столяров.  
26.04.2024 10:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Американское руководство планирует серьезно увеличить свое военное присутствие на Украине.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское руководство планирует серьезно увеличить свое военное присутствие на Украине. Об этом в интервью...

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«На данный момент они [руководство США] также предлагают расширение численности войск на местах. И на Украине у нас есть люди даже сейчас, хотя это и пытаются сохранить в тайне. Там есть поставщики, логисты, и советники. Я думаю, они собираются немного приоткрыть завесу тайны, и показать, часто у нас там гораздо больше людей, чем было признано. И они хотят сделать ещё больше», – сказал подполковник.

Он подчеркнул, что в основном это будет персонал, обслуживающий западную технику.

«Администрация Байдена полна решимости вовлечь нас во Третью мировую войну. Всё, что они делают, направлено на то, чтобы играть на одном уровне с Путиным, чтобы настроить его против себя, чтобы заставить его расширить войну на другие места», – возмутился Шаффер.

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