«Это тревожно»: российские резервы создают кризис для ВСУ по всему фронту – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское командование уверено в своих военных резервах, которые уже сейчас создают для ВСУ кризис на многих участках фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Путинский оптимизм, когда он выдвигал свой ультиматум, базируется на том, что резервы у россиян ещё есть. Да, они могут перебрасывать силы, причём делают это довольно бодро, учитывая оснащённость их подразделений автомобильной техникой. По внешним операционным линиям они быстро, быстрее ВСУ, перебрасывают резервы. Вот что у нас с резервами, – это вопрос открытый. Нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у нас есть, чем залатать дыру. Это вызывает тревогу», – сказал Золотарев.

«Разные оценки [российского резерва], от 200 до 400 тысяч. Оценить трудно. Но судя по всему, даже в Харьковской операции из тех сил, которые у русских были задействованы на этом направлении, они использовали порядка 50%, далеко не всё. Но создавать для ВСУ кризисы на разных участках, заставлять растягивать силы по линии фронта, использовать лучшие части – к сожалению, такая стратегия работает», – подытожил эксперт.