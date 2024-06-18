«Это тревожно»: российские резервы создают кризис для ВСУ по всему фронту – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
18.06.2024 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 89
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское командование уверено в своих военных резервах, которые уже сейчас создают для ВСУ кризис на многих участках фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское командование уверено в своих военных резервах, которые уже сейчас создают для ВСУ кризис...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Путинский оптимизм, когда он выдвигал свой ультиматум, базируется на том, что резервы у россиян ещё есть. Да, они могут перебрасывать силы, причём делают это довольно бодро, учитывая оснащённость их подразделений автомобильной техникой.

По внешним операционным линиям они быстро, быстрее ВСУ, перебрасывают резервы. Вот что у нас с резервами, – это вопрос открытый. Нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у нас есть, чем залатать дыру. Это вызывает тревогу», – сказал Золотарев.

«Разные оценки [российского резерва], от 200 до 400 тысяч. Оценить трудно. Но судя по всему, даже в Харьковской операции из тех сил, которые у русских были задействованы на этом направлении, они использовали порядка 50%, далеко не всё.

Но создавать для ВСУ кризисы на разных участках, заставлять растягивать силы по линии фронта, использовать лучшие части – к сожалению, такая стратегия работает», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть