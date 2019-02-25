«Это тупик. Наша попса заточена на Россию» – политтехнолог-порохобот

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Отказ украинской певицы Maruv подписывать контракт с Национальной телекомпанией Украины и участвовать в «Евровидении-2019» является свидетельством того, что украинская попса зашла в тупик.

Об этом на своем Telegram-канале заявил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы президента Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего это тупик. Украинская попса изначально в подавляющем большинстве заточена именно на отгрызание кусочков от огромного, пока еще денежного российского рынка. И тут ничего не поделаешь. Не только мы в такой ситуации.

Остается разве ждать природных процессов: когда экономика России в конце загнется от санкций, они опустят новый Железный занавес и отключатся от мирового интернета, как источника «западной гнили». Вот когда в России денег будет хватать разве что на родной ансамбль ложкарей из Рязани – тогда украинская попса наконец отлепится от них и станет собственно украинской. Хотя, конечно, все равно попсой. Но это уже детали», – пишет политолог.