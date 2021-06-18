«Это тупик». Погребинский объяснил, почему Путин не сдаст Донбасс

18.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На встрече президентов США и России тема Украины не обсуждалась подробно, хотя Владимир Путин дал понять, что для России неприемлема милитаризация Украины и присутствие на ее территории войск НАТО.

Об этом в интервью телеканалу «Первый казацкий» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинского регулирования, то я думаю, что существенно ничего не поменяется. Непонятно, на чём они будут настаивать, на каком варианте интерпретации Минских соглашений они будут договариваться. Козак сказал, что он надеется на прогресс. Давайте тоже надеяться», – Погребинский.

По его словам, Путин считает, что никаких подвижек в интересах Москвы не произошло или, по крайней мере, они не могут быть обнародованы.

«Но Путин явно дал понять, что даже если ему скажут «сдай Донбасс, и мы берем на себя обязательства, чтобы Украина не стала членом НАТО», то Путин все равно не поверит. То есть он будет полагаться только на реальные шаги, действия, например, на демилитаризацию Украины в смысле отсутствия военно-морских и военных баз стран НАТО на территории Украины», – считает эксперт.

«Вот сейчас строится английская база, и это то, что неприемлемо для России. Думаю, что об этих темах они не договорились, они вскользь коснулись. Я думаю, что никогда никаких серьезных подвижек в плане урегулирования ожидать нельзя. Их можно было бы ожидать в том случае, если бы было сказано внятно и четко, что не просто «мы согласны с тем, что Минские соглашения должны стать основой», а о том, что надо вносить изменения в Конституцию, чтобы это было содержательно. Они же [американцы] тоже рассказывают надо соблюдать минские соглашения, а не соблюдает Россия. Это тупик», – Погребинский.