Страны западного блока должны ужесточить санкции против стран и компаний, которые продолжают торговать с Россией.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, мы сталкиваемся не только с Россией. Мы сталкиваемся с сетью государственных и негосударственных субъектов, которые служат делу агрессии. В эту сеть входит Россия, Северная Корея, нынешний режим в Иране, китайские компании и многие другие, которые помогают производить, поставлять оружие и проводить операции против нашей страны, нашего народа и нашей Европы.

Только вместе мы сможем противостоять этому. И лучший способ это сделать – нанести мощный удар по центру агрессии и разорвать все связи, которые соединяют Россию с ее сообщниками.

Вот, почему наши приоритеты ясны – наша совместная оборонная промышленность и реальные ограничения сотрудничества с Россией посредством санкций и других ограничительных мер. Спасибо всем, кто нам в этом помогает», – вещал Зеленский.