«Это угроза, нужно уменьшать численность»: генерал СБУ о русскоязычных

16.12.2021  14:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Русскоязычное население Украины является одной из главных проблем этой страны, из-за которой ей не удается вырваться из «лап русского мира».

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычное население Украины является одной из главных проблем этой страны, из-за которой ей не...

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По словам генерала, в российских планах по захвату Украины якобы отсутствуют западные регионы как раз потому, что население там говорит на «мове».

«У нас есть часть общества, которая, ну, у нас огромная проблема – это наша языковая среда. Я не говорю, что его [русскоязычное население] нужно уничтожать, его нужно уменьшать – чем меньше, тем лучше, потому что, как показывает опыт, где русский язык, там почему-то Русский мир появляется, непонятно почему. И там, где его нет, они даже уже теперь в планах агрессивных по очередной оккупации Украины, Галичина и Волынь уже однозначно вычеркнуты, потому что они понимают, что там ничего им не светит. То есть общество, которое однозначно избавилось от московского типа, оно фактически вылечилось от этого русского мира», – сказал генерал.

«Есть перспектива, что Украина также постепенно начнет излечиваться, и они это понимают. Потому что есть новое поколение, которое даже не понимает некоторые элементарные вещи, на которые их идеологическая машина работает», – заявил Ягун.

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