«Это унизительно» – генерал ВСУ о возвращении катеров

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если внешнеполитических побед на протяжении 2019 года у Украины не было, то примеров недальновидных и катастрофических шагов – масса.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командующий «АТО», депутат от «Европейской солидарности» генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение наших кораблей всеми было воспринято позитивно, как шаг вперёд, как признание и так далее, но, как говорится, дьявол в деталях. Никто же не сказал, что наши катера и буксир были возвращены – разграблены. Я другого и не ожидал, если станет РФ мощнее из-за трёх корабельных унитазов, то хорошо.

Разговор не об этом: никто не говорит, что корабли были возвращены в качестве вещественного доказательства и возвращены не государству, согласно приговору военно-морского трибунала, а как на сохранение, как вещественное доказательство по делу нарушения границы и так далее. Во-первых, это унизительно, во-вторых, полностью переворачивает отношение ко всему тому, что произошло», – возмутился Забродский.

«К счастью, вернулись не только корабли, но и моряки, но мы помним историю с моряками, которые ходят на допросы и объясняют, почему они по приказу нарушили границу РФ. В этом плане, к сожалению, побед нет, а примеров того, как недальновидные шаги, неаккуратные действия на внешнеполитической арене могут привести очень быстро даже к катастрофе, к сожалению, на протяжении 2019 года масса», – добавил депутат.