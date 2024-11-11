«Это утопия» – в Крыму не все довольны законопроектом о легализации частных отелей

Любовь Смирнова.  
11.11.2024 18:23
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Туризм


Законопроект о гостевых домах, легализующий мини-отели в индивидуальном жилье, Госдума рассмотрит во втором чтении уже на осенней сессии. В Крыму ждут рабочий документ, позволяющий максимально большому количеству объектов перевести свою деятельность в законное поле.

По словам главы комитета по туризму Госсовета Крыма Романа Тихончука, предложенный в первом варианте документ – это утопия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект о гостевых домах, легализующий мини-отели в индивидуальном жилье, Госдума рассмотрит во втором чтении...

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«Если по этому законодательству будут работать объекты, то им придется перестроить гостевой дом под гостиницу с двумя пожарными выходами, с правильно открывающимися дверьми, с активной системой пожаротушения – это путь в никуда. Поэтому это будет опять «тень», люди не захотят работать в этих условиях. Они хотят простой механизм, при котором будут платить налоги», – подчеркнул Тихончук.

Он добавил, что «сырой» закон больше навредит сектору гостевого жилья, чем будет инструментом помощи объектам размещения. Поэтому судить о сроках принятия закона парламентарий не берется.

Министр курортов и турима Крыма Сергей Ганзий напротив, уверен, что закон выйдет на второе чтение на осенней сессии с перспективой его утверждения в третьем.

«В первом чтении компромисс был найден за счёт разрешения ведения предпринимательской деятельности на землях ИЖС. Возник вопрос: кто будет вести контроль и каким образом будет проходить классификация гостевых домов? Или это будет самоклассификация? Эти спорные вопросы долго обсуждались при подготовке законопроекта ко второму чтению», – заверил министр.

По его словам, обсуждение законопроекта продолжается, чтобы итоговый вариант удовлетворил как федеральные органы, так и субъекты, которые будут его реализовывать на практике.

Напомним, до 2019 года гостевые дома действовали в рамках закона, пока не были внесены поправки в Жилищный кодекс, запрещающие оказывать гостиничные услуги в жилом секторе. Под запрет в Крыму попали свыше 9 тысяч мини-отелей с общим фондом в 70 тысяч гостиничных номеров.

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