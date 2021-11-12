«Это ужас какой-то»: депутаты Рады о копейках для переселенцев из Донбасса

Новости Украины

С 2014 года на Украине только 21 тысяча переселенцев из Донбасса смогли участвовать в ипотечном кредитовании, по которому они, может быть, получат жильё через 18 лет.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно стратегии обеспечением жильём – это очень больная тема, потому что некоторые из перемещенных лиц, которые приехали сюда в 2014-2016 годах не смогли себе найти работу, не смогли себя обеспечить жильём, и они вынуждены были поехать назад домой, потому что они не смогли здесь обустроиться», – сказала депутат Верховной рады Элла Репина..

«Скажу так, у нас есть программа – это ипотека, она работает, на сегодняшний день 21 тысяча людей уже принимает участие в этой программе, но этих денег недостаточно. Для того, чтобы этой 21 тысячи людей выдали жильё, понадобится 18 лет, к тому всему, ещё 18, когда же это будет. Потому это такая острая проблема, её нужно решать», – отметила политик.

«Ещё у нас существует проблема – адресная помощь для внутренне перемещённых лиц, начиная с 2014 года. Она составляет 442 гривны (около 17 долларов – ред.), вы меня извините, но на ЖКХ 442 гривны – это ужас какой-то. А начиная сравнивать с 2020 года по 2021 год, у нас рост цен на 26 процентов», – добавила Репина.

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук поинтересовалась, индексируется ли адресная помощь.

«Она не индексируется, она не пересматривается. Она пересматривалась в 2018 году для детей и для инвалидов, поэтому на этом надо сосредоточиться сильно», – уточнила Репина.

В свою очередь депутат Рады Виктория Гриб рассказала о недовольстве местных жителей «привилегиями» переселенцев.

«Дьявол всегда в деталях, у нас действительно есть законодательство о том, что нужно принимать их [внутренне перемещённых лиц] свидетельства о рождении и другие документы, но нет инструкций Минюста, и всё, и ничего не работает. Когда мы говорим о том, что нужно мотивировать людей, чтобы их принимали местные власти, что им делать, вы знаете, очень много сейчас споров сейчас на местах.

Потому что люди, которые проживают на линии соприкосновения, говорят – а почему им сегодня будут преимущества, а нам не будет? Почему мы им должны отдавать наши места в детских садах, если очереди и для наших людей, и мы сегодня тоже терпим это? Почему им сегодня будет какая-то дотация, а у нас не будет?» – сказала Гриб.