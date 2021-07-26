«Это ужасное решение» – экс-посол США в Украине о соглашении по «СП-2»

26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Лидер США Джо Байден своей позицией по «Северному потоку-2» сделал большой подарок лично немецкому канцлеру Ангеле Меркель, однако в то же время дал президенту РФ Владимиру Путину инструмент для давления на Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я строго критиковал решение Белого Дома по поводу «Северного потока-2». Это ужасное решение противоречит американским интересам, – сокрушался Хербст. – Нужно понять, что это решение не было подарком для России, это был подарок для Германии, для Меркель, но всё-таки это было в угоду Путину. Это даёт Путину новый инструмент, чтобы нажимать на Украину и другие страны Восточной Европы».

«Несмотря на эту громадную ошибку Байден собирается поддерживать Зеленского вообще и он собирается провести хорошие переговоры с Зеленским, когда Зеленский будет в Вашингтоне. По поводу 30 числа, думаю, Белый Дом это предложил, потому что Белый Дом боится встречи между Зеленским и конгрессменами, сенаторами. Потому что большинство в конгрессе против этого ужасного решения Байдена. Они знают, что если бы у Зеленского была возможность встретиться с конгрессменам, сенаторами, это бы усилило их оппозицию по этому решению», – предположил бывший посол.

При этом он добавил, что для Украины, Польши и Прибалтики имеет смысл продолжать стоять против «Северного потока-2», потому что большинство в американском конгрессе критикует решение Байдена.

«Администрация Байдена хочет сказать, что Украина уже поняла, что решение принято, нужно жить с этим, и может так и будет. Но пока политические дебаты у нас продолжаются. И, на мой взгляд, визит Зеленского даёт другим в нашем Конгрессе, особенно демократам, пересмотреть это ужасное решение Белого Дома», – заключил Хербст.