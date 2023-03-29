«Это уже другие русские. Время играет против Украины» – волонтер ВСУ

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Не стоит верить тем, кто называет российскую армию «бомжами и чмобиками» – на деле ВС РФ очень хорошо воюют

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил координатор военного направления обслуживающего ВСУ фонда Сергея Притулы Роман Балан (в сосцсеятх известен как Роман Синица).

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По его мнению, ВС РФ в значительной степени адаптировались.

«Это не те русские, которые были здесь в апреле прошлого года», – сказал Балан.

Отличием боевых действий сейчас от прошлогодних он считает стабилизацию фронта.

«Сейчас это позиционная война на истощение. Нет каких-то рейдов, маршей, когда колонны техники уходят, и так далее. Второе – тем, что мы учимся, применяем новые тактики, методы, средства. Но враг делает то же самое. Иногда смешно, когда там рассказывают о бомжах, чмобиках, что они какие-то бестолковые, что «эгегей, мы сейчас их здесь шапками забросаем». Нет, они хорошо воюют, адаптируются, учатся», – добавил собеседник издания.

Он считает, что грядущее наступление ВСУ будет едва ли не последним окном возможностей для ВСУ.

Кроме того, его попросили ответить на вопрос, на кого играет время в этой войне.

«Мне кажется, что на Россию. У них гораздо большая мобилизационная подушка, чем у нас. Я уверен, что им хватит финансовых ресурсов воевать какое-то время. И это речь не о месяцах, речь о годах. Конечно, им сейчас тяжело, они несут потери, им нужна передышка, это очевидно. Но, учитывая, что мы очень сильно зависимы от внешней помощи и ситуации с ней – не дай бог, там что-то может измениться. Поэтому время играет больше на руку русским. Именно поэтому мы сейчас говорим об окне возможностей, наступлении, дальнейшей деоккупации», – резюмировал Балан.