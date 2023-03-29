«Это уже другие русские. Время играет против Украины» – волонтер ВСУ

Игорь Шкапа.  
29.03.2023 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Не стоит верить тем, кто называет российскую армию «бомжами и чмобиками» – на деле ВС РФ очень хорошо воюют

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил координатор военного направления обслуживающего ВСУ фонда Сергея Притулы Роман Балан (в сосцсеятх известен как Роман Синица).

Не стоит верить тем, кто называет российскую армию «бомжами и чмобиками» – на деле...

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По его мнению, ВС РФ в значительной степени адаптировались.

«Это не те русские, которые были здесь в апреле прошлого года», – сказал Балан.

Отличием боевых действий сейчас от прошлогодних он считает стабилизацию фронта.

«Сейчас это позиционная война на истощение. Нет каких-то рейдов, маршей, когда колонны техники уходят, и так далее. Второе – тем, что мы учимся, применяем новые тактики, методы, средства. Но враг делает то же самое. Иногда смешно, когда там рассказывают о бомжах, чмобиках, что они какие-то бестолковые, что «эгегей, мы сейчас их здесь шапками забросаем». Нет, они хорошо воюют, адаптируются, учатся», – добавил собеседник издания.

Он считает, что грядущее наступление ВСУ будет едва ли не последним окном возможностей для ВСУ.

Кроме того, его попросили ответить на вопрос, на кого играет время в этой войне.

«Мне кажется, что на Россию. У них гораздо большая мобилизационная подушка, чем у нас. Я уверен, что им хватит финансовых ресурсов воевать какое-то время. И это речь не о месяцах, речь о годах. Конечно, им сейчас тяжело, они несут потери, им нужна передышка, это очевидно.

Но, учитывая, что мы очень сильно зависимы от внешней помощи и ситуации с ней – не дай бог, там что-то может измениться. Поэтому время играет больше на руку русским. Именно поэтому мы сейчас говорим об окне возможностей, наступлении, дальнейшей деоккупации», – резюмировал Балан.

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