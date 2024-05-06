Это уже не наши земли, на Донбассе и в Крыму живут враги, – Карасев

Анатолий Лапин.  
06.05.2024 18:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1655
 
Дзен, Общество, Россия, Украина


Если в Запорожской и Херсонской областях еще есть лояльные Украине люди, то население ДНР, ЛНР и Крыма – это «враги», которые мотивированы воевать против нее.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в Запорожской и Херсонской областях еще есть лояльные Украине люди, то население ДНР,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сам же президент говорил, что там люди, которые мотивированы воевать против нас давно. Это уже не то, что не наши земли – там люди не наши уже. Там другие люди живут, враги. Если Запорожская и Херсонская область, там очень много нелояльных осталось, а многие же уехали сюда, то Донбасс, там все понятно. Крым – тоже более-менее понятно», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть