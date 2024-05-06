Это уже не наши земли, на Донбассе и в Крыму живут враги, – Карасев

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Если в Запорожской и Херсонской областях еще есть лояльные Украине люди, то население ДНР, ЛНР и Крыма – это «враги», которые мотивированы воевать против нее.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам же президент говорил, что там люди, которые мотивированы воевать против нас давно. Это уже не то, что не наши земли – там люди не наши уже. Там другие люди живут, враги. Если Запорожская и Херсонская область, там очень много нелояльных осталось, а многие же уехали сюда, то Донбасс, там все понятно. Крым – тоже более-менее понятно», – заявил Карасев.