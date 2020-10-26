26.10.2020, Москва, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Кризис, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Это уже не раскол, а фрагментация – эксперт о влиянии прошедших выборов на русофобскую Украину


Прошедшие на Украине региональные выборы свидетельствуют не только о слабости президента Владимира Зеленского, но и об усугубляющемся политическом расколе и даже фрагментации страны.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал директор Института миротворческих инициатив политолог Денис Денисов.

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«Первый ключевой момент – то, что Украина опять возвращается к своему органичному состоянию раскола, которое, с одной стороны, конечно, негативно влияет на страну, и это мы помним по 2014 и 2004 годам.

С другой стороны, это лишний раз демонстрирует, что власть в лице Зеленского и «Слуги народа» так и не смогла придумать тот проект, который мог бы объединить государство в целом. Это главный вывод по региональным выборам.

Также очень наглядная идёт поляризация Запада, отчасти с Центром, и Юго-Востока. То есть, на Западе и частично в Центре голосуют за правоориентированные политические силы и политиков, в то время как на Юго-Востоке традиционно отсутствуют не то что пророссийские партии, а партии, которые отстаивали бы интересы граждан этого региона.

И вместе с тем существует ряд популистских проектов типа ОПЗЖ, которые и занимают эту нишу, и, соответственно, за них и голосуют достаточно много жителей, причём без особых перспектив на будущее.


Очень важный момент связан с тем, что целый ряд проектов региональных элит и мэров занимают первые, ведущие места в своих регионах. Это означает, что идёт дальнейшая фрагментация политического поля Украины», – сказал он.

Также Денис Денисов подчеркнул, что эти выборы не приведут к изменению русофобской политики Киева относительно России и Донбасса.

«Относительно же перспектив по ЛДНР и РФ, я думаю, что эти выборы продемонстрировали, что Украина не меняется в своей сущности, и, как следствие этого, не будет никаких особых изменений по трэкам, связанным с Россией и Донбассом», – резюмировал эксперт.

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