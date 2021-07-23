«Это уже не шутки!» – Тука запаниковал из-за иска РФ против Украины в ЕСПЧ

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Практика взаимодействия России с европейскими институтами показывает, что от такой инициативы, как иск РФ против Украины в ЕСПЧ, ничего хорошего для Киева ждать не приходится.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия считает, что Украина совершила ряд преступлений против прав человека и против человечности, и одновременно Россия подаёт иск к ЕСПЧ с соответствующим комментарием – или вы разделяете с нами нашу точку зрения и принимаете это дело на рассмотрение, или мы не видим смысла в вашем дальнейшем существовании. Такая позиция России выглядела бы смешной или юмористической, если бы не одно «но». К сожалению, мы с вами знаем немало примеров за последние несколько лет, когда именно такой шантаж со стороны РФ довольно успешно корректировал позиции европейских институтов. Вспомните возвращение российской делегации в ПАСЕ. Напомню, Россия была исключена и одновременно прекратила оплачивать свой взнос. Через несколько лет парламентарии европейских стран решили – лучше деньги, чем принципиальная позиция, – и вернули делегацию России. Если проанализировать все события вокруг «Северного потока-2», то тоже говорить о какой-то принципиальной позиции европейских стран, в частности Германии, не приходится», – сказал Тука. «Следственный комитет и прокуратура России очень тщательно готовилась к этому иску, годами собирая по крупицам доказательную базу. И делали они это очень профессионально и очень тщательно… Российские правоохранители буквально по крупицам собирали разные доказательства и показания в пользу собственных трактовок тех или иных событий. Потом они всё это систематизировали, сложили в единое целое и готовились годами к таким действиям. Поэтому воспринимать это исключительно как бла-бла… извините, это очень безответственно!», – предупредил бывший чиновник.

Также он поделился тревогами в отношении расследования крушения в Донбассе в 2014 году малазийского «Боинга» MH17.

«Казуистика русских состоит в том, что в этом своём иске они не поддают сомнению авторов сбития самолёта. Они пытаются обвинить Украину в том, что наша страна не создала безопасных условий для пролёта этого самолёта, и, мол, своим бездействием Украина способствовала будущей авиакатастрофе. То есть, Украина не закрыла пролёт над опасной зоной, а это уже не шутки», – заключил Тука.