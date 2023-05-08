«Это уже не смешно и для Львова опасно» – Дроздов призывает сильно не радоваться ударам по Кремлю

С одной стороны, удары дронов по Кремлю – это очень приятно, но с другой – радости мало, поскольку данный инцидент окончательно открыл для России тему очень жёстких действий.

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть свой сбитый прицел – нам что угодно, что горит над Кремлём, это уже радость. Я понимаю это, ну как тут не порадоваться, я и сам – ну, приятно оно. Однако вместе с этим холодный рассудок должен включаться, потому что – вся эта история, и на Западе звучит такое мнение, она фактически окончательно открыла для России тему очень жёстких действий, мол, если уже у нас над Кремлём такое, то мы уже точно имеем право правительственные центры принятия решений, как любят говорить, поражать и так далее. Поэтому тут уже это несмешная история вообще. В принципе, этих предохранителей у России и не было никогда, но здесь, когда идёт перегревание темы контрнаступления, когда очень серьёзно раздуваются ожидания от тех прорывов на фронте, как раз здесь этот эксцесс ложится как раз в гипотетическое допущение, что таким способом Россия сама себе даёт пас или открывает путь к таким алярмовым сценариям. Я их не озвучиваю, все понимают, какие они, и на Западе это обговаривают, это не тема табу, как у нас, почему-то», – отметил нацист.

«Я бы эту тему оставил где-то посередине, давая возможность нашей аудитории порадоваться, но, с другой стороны, всё-таки этот пульт от критического мышления и здравого холодного рассудка – тоже надо иметь в руках и не выключать», – предупредил Дроздов.