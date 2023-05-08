«Это уже не смешно и для Львова опасно» – Дроздов призывает сильно не радоваться ударам по Кремлю

Вадим Москаленко .  
08.05.2023 20:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1133
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


С одной стороны, удары дронов по Кремлю – это очень приятно, но с другой – радости мало, поскольку данный инцидент окончательно открыл для России тему очень жёстких действий.

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С одной стороны, удары дронов по Кремлю – это очень приятно, но с другой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нас есть свой сбитый прицел – нам что угодно, что горит над Кремлём, это уже радость. Я понимаю это, ну как тут не порадоваться, я и сам – ну, приятно оно. Однако вместе с этим холодный рассудок должен включаться, потому что – вся эта история, и на Западе звучит такое мнение, она фактически окончательно открыла для России тему очень жёстких действий, мол, если уже у нас над Кремлём такое, то мы уже точно имеем право правительственные центры принятия решений, как любят говорить, поражать и так далее.

Поэтому тут уже это несмешная история вообще. В принципе, этих предохранителей у России и не было никогда, но здесь, когда идёт перегревание темы контрнаступления, когда очень серьёзно раздуваются ожидания от тех прорывов на фронте, как раз здесь этот эксцесс ложится как раз в гипотетическое допущение, что таким способом Россия сама себе даёт пас или открывает путь к таким алярмовым сценариям.

Я их не озвучиваю, все понимают, какие они, и на Западе это обговаривают, это не тема табу, как у нас, почему-то», – отметил нацист.

«Я бы эту тему оставил где-то посередине, давая возможность нашей аудитории порадоваться, но, с другой стороны, всё-таки этот пульт от критического мышления и здравого холодного рассудка – тоже надо иметь в руках и не выключать», – предупредил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть