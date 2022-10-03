«Это уже по центру российского города или ещё нет?» – ВСУ ударили по Донецку из HIMARS

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования открыли огонь из американских РСЗО HIMARS по центру Донецка. Ракеты были выпущены в 17:29 с позиций в н.п. Карловка.

Взрывной волной выбито остекление окон в торговых комплексах «Континент», «Золотое кольцо». Повреждено здание диспетчерской Южного вокзала и три трамвая, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

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Журналистка из ДНР Евгения Мартынова отмечает, что в районе удара и близко нет ничего похожего на военные объекты.

«Там точно нет военных объектов, вокруг торговые центры, автостанция, закругление трамвая, рынки, церковь, жилые дома. Это как бы уже по центру российского города влепили или ещё нет?» – задаётся вопросом Мартынова в своём Telegram-канале.