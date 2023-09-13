«Это уже Средние века: в Европе идёт охота на ведьм» – бывший австрийский министр:

Владимир Гладков .  
13.09.2023 21:30
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Дискриминация, Запад, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Европейские государства становятся всё менее привлекательными в глазах бизнеса, потому что в них в любой момент могут начаться репрессии и конфискации.

Об этом в дискуссионной панельной сессии журнала «Международная жизнь» заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские государства становятся всё менее привлекательными в глазах бизнеса, потому что в них в...

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«Европа потеряла свою привлекательность как региона, где, если вы регистрируете компанию, вы можете быть уверены, что все законы будут соблюдаться. Сейчас такого нет – компании конфискуются, капиталы замораживаются.

Я тоже имею гражданство ЕС, но меня включают в списки санкций, даже конфискуют дом», – сказала Кнайсль.

Она подчеркнула, что это похоже на новую волну средневековой «охоты на ведьм».

«Это уже Средние века. Мне говорили, что на российской территории никогда не было охоты на ведьм, в отличие от Европы. Сейчас в Европе опять начинается охота на ведьм. Президент Трамп хороший пример.

Сейчас вообще попираются все законы и все права. Это самое худшее, что произошло в Европе. Это даже не инфляция, не финансовый кризис, а вещи гораздо хуже – пропадает доверие к законам», – добавила бывший политик.

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