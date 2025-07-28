«Это уже войска, а не ДРГ» – генерал ВСУ о заходе ВС РФ в Покровск

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 23:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Характер того, как российские солдаты вошли в Красноармейск (Покровск), свидетельствует о том, что ВС РФ переходят к качественно новому этапу штурма города.

Об этом на канале Politeka заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Характер того, как российские солдаты вошли в Красноармейск (Покровск), свидетельствует о том, что ВС...

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«Несмотря на то, что некоторые наши источники говорят, что «нет, это ДРГ и не более того», ситуация, на самом деле, такая, какой её озвучили. Здесь непосредственно по Покровску, если они большей частью атаковали, пытались продвигаться вперёд, они пока не заходили, потому что урбанизированные бои это большие потери, а осуществляли охват и достигли уже сейчас полуохвата.

Но активность была с востока. Причём, не только от Покровска, а захватывали и Мирноград, наш оборонный район. И вот, с учётом Мирнограда, с востока заходить всё глубже. Но чтобы выполнить такую задачу, активизировали и с юго-западной стороны.

И теперь я соглашаюсь, что это не ДРГ. Во-первых, надо понимать состояние нашего оборонного района в самом городе, потому что там разбито всё, используются и авиационные средства их поражения, и дроны, и артиллерия, и даже уже миномёты. Поэтому это уже следующий этап действий. Это не ново, они реализуют то, что у них есть в потенциале», – вещал Романенко.

«Всё-таки заводят уже не просто группы, это уже действия войск. Просто не сплошными боевыми порядками», – тревожился укро-генерал.

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