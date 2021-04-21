«Это уже за гранью. Макрон сделал грязное дело»: Зеленский обратился к Путину

21.04.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Владимир Зеленский обнародовал экстренное обращение, которое, очевидно, приурочено к запланированному на среду оглашению послания Владимира Путина, где ожидаются некие судьбоносные заявления.

Хотя все последние недели именно Украина стягивала войска к Донбассу, после чего Россия была вынуждена перебросить свои силы ближе к границам, Зеленский обвиняет во всём Москву, обещая выстоять при поддержке Запада, правда, тут же укоряя ЕС и США что до сих пор не получил ответа о готовности военной защиты.

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«У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да…

Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Прекратит ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего…

Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014…

Мы не боимся, потому что у нас есть и мощная поддержка международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с Президентом Совета Европы и Генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна. В то же время нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто вновь проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней – всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет ли он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности относительно Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, «Северного потока – 2»?

…И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны…

Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – заявил Зеленский, закончив свое обращение бандеровским кличем «Слава Украине!».

Выступление президента-комика уже вызвало волну критики. На Украине националисты обвиняют его в «зраде».

«Предложение Зеленского к Путину провести встречу на Донбассе, чтобы закрыть все вопросы, это уже за гранью. Завтра Путин обратиться к федеральному собранию с ежегодным посланием. Надо понимать, что Зеленский положит своё предложение «встретиться посередине» как под елочку. Ни на какой Донбасс Путин, понятное дело, не приедет. И даже отвечать Зеленскому будет кто-то уровня Пескова. Он как раз может предложить Зеленскому приехать на Донбасс и встретиться с самопровозглашенными вождями ЛНР и ДНР. И решить все вопросы между собой, потому как утверждают в Кремле, в Украине «гражданская война». Что сделает Запад? Умоет руки и облегченно вздохнёт, так как Украина хоронит себя своими руками. Кстати, предложение Зеленский озвучил после встречи в Париже. Макрон таки сделал своё грязное дело. Теперь посмотрим, как поведёт себя активная часть общества», – комментирует политолог Тарас Березовец, обслуживающий Петра Порошенко.

А вот в России фальшивый миротворческий пафос выступления Зеленского оценили по достоинству.

«Словно он не знает, что в Киеве мечтают «зачистить» ДНР и ЛНР. Словно не знает о том, как люди там ненавидят тех, кто их бомбил и обстреливал все эти годы. Словно не в курсе, сколько там похоронили родных и близких. Словно не помнит, как поступили с русскими в Одессе в мае 2014 года. Словно не знает, что в Крыму абсолютное большинство даже не думает о возвращении на Украину. И да – Крым защитила Россия от обезумевших укро-националистлв и готовившихся вторгнуться на полуостров бандеровцев. И Донбасс защитила и не бросит. А Зеленскому надо прекратить играть пустыми словами и для начала полнлостью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса, если ему так важны проживающие там люди. А пока он это не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», – отмечает сенатор Алексей Пушков.

Известный военкор Александр Коц озвучил интересный сценарий «встречи на Донбассе».

«Зеленский – пустышка. И встречаться с ним абсолютно бессмысленно. Это уже доказал саммит в Елисейском дворце в 2019. С тех пор под давлением внешним и внутренним он только усугубил ситуацию на линии разграничения, лишил русских детей возможности учиться на родном языке и заставил их русских родителей покупать картошку на рынке на державной мове. Новости СМИ2 Украина вообще как государство абсолютно недоговороспособно, потому что не является субъектом реальной политики. И Зеленский – лишь очередной симулякр президента, которого с одной стороны программируют в посольстве США, а с другой пригибают националисты. С ним не о чем договариваться. Да и не только с ним. Никто не может дать гарантию, что следующий президент не объявит предшественника зрадником. И не дезавуирует все предыдущие договоренности. Встретиться с Путиным в Донбассе вы, Владимир Александрович, можете… Когда вас туда под конвоем российских ССО доставят на подписание акта о капитуляции», – пишет Коц в своем блоге.