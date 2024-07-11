«Это в ментальном коде»: украинцы не променяют воровство и кумовство на ЕС и НАТО – экономист Кущ

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Коррупция и кумовство являются неотъемлемыми элементами украинской политической системы, и не будут побеждены даже ради вступления в НАТО.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные партнёры делают акцент на коррупции, что членство в НАТО будет для Украины возможным только после преодоления коррупции. Но коррупция – это не часть системы у нас, это сама система, сама сущность нашей системы управления. Это главная стержневая основа политических элит. Коррупция, кстати, это вестернизированный термин. И в этом плане есть непонимание между западными элитами и нашими. Для украинских политических элит это не коррупция, это кумовство, землячество, недопуск в свой круг чужих», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что кумовство и воровство в украинских элитах тянется корнями в глубь веков, ещё от Речи Посполитой, и не может быть так просто отделена.

«Эта модель сформирована на уровне ментального кода, и ломается очень сложно. А Запад называет это коррупцией, и вкладывает в это западное понимание коррупции. И думает, что это можно каким-то образом победить. Но это сама система. Поэтому… когда говорят, что Украина будет принята в НАТО после того, как победит коррупцию – это значит, что Украина не будет принята в НАТО никогда. Потому что если победим коррупцию, это будет уже не Украина, а какая-то другая страна. На Украине каждый хочет иметь своего кума, который решает вопросы. А ненависть к коррупции определяется только досадой, что этого кума нет. А чистой нулевой толерантности у нас нет, это просто досада, что у тебя нет таких возможностей», – добавил он.