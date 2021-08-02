02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Многовековая» Украина, которая якобы боролась за свою независимость на протяжении столетий, заслужила право гулять несколько дней на годовщину «незалежности».

Об этом в ходе презентации мероприятий на «день независимости» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Борьба за независимость длилась не один день, а значит, и не один день мы будем праздновать победу в этой борьбе», – сказал он.

Также Зеленский похвастался, что скоро Швеция передаст Украине оригинал латинской версии «Конституции Пилипа Орлика», составленной близким соратником гетмана-предателя Ивана Мазепы. Правда, на какой срок передаст, не уточнил – вместо этого он рассказал о «тысячелетней» истории своей страны.

«За неделю до Дня независимости Украины, и впервые в истории нашей страны, на Украину попадёт оригинал Конституции Пилипа Орлика. Все граждане с 16 августа смогут увидеть оригинал в Софийском соборе. Это памятник нашего права, написанный более трёхсот лет назад. И памятник нашей архитектуры, построенный более тысячи лет назад. Это памятник нашему народу. История нашей государственности имеет многовековую историю. Тридцать лет назад она не началась – она восстановилась. И мы должны выучить её уроки, чтобы она сохранилась в следующие тридцать, триста и тысяч лет», – разошелся президент. «День независимости страны («краины» по-украински – прим.), сокращённо – ДНК. Музыка независимости, как и жажда независимости – всё это в нашей ДНК. Когда 24 августа Верховная рада провозгласила независимость, пятьдесят тысяч человек под украинским парламентом начали петь «Ще не вмерла Украины». В этот момент восстанавливалась государственность и рождалась нова страна», – вещал Зеленский.

Напомним, Софийский собор был построен в начале XI века. Однако, вопреки словам украинского президента, построен он был вовсе не украинцами, а русским князем Ярославом Мудрым (князь ростовский, князь новгородский, великий князь киевский), который для строительства нанял греческих зодчих из Константинополя.

Также, по одной из версий, постройку храма начал ещё крестивший Русь Владимир Великий (князь новгородский и киевский).