Это вам не Бандерштат: ДНР объявила год Великой Победы

22.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

2020 год объявлен в ДНР «Годом Великой Победы» в честь 75-летия разгрома фашистской Германии, в котором принимали героическое участие жители Донбасса.

Об этом на торжественном собрании в Донецке объявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, сегодняшние защитники Донбасса, жители и гости столицы ДНР.

«Мы выросли на правде о Великой Отечественной войне, ее чтили и рассказывали в каждой семье. Мы знали по именам многих и многих героев, которые бились до последнего и погибали за нашу землю. Для каждого из нас триумф советского солдата священен. Так было и так будет всегда. Мы с честью храним память о героическом прошлом народа-освободителя. И должны сделать всё, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили эти уроки истории.

Народ Донбасса на деле доказал свою приверженность правде и священному долгу, когда в 2014 году восстал против попыток попрать наши главные ценности и жизненные ориентиры.

Мы не дрогнули и не прогнулись. То, что мы выстояли и смогли за эти годы построить в республике, стало возможным благодаря традициям мужества и героизма. Благодаря примеру – вечному примеру – героев Великой Отечественной войны», – сказал Пушилин.

В знак благодарности за незабвенный подвиг глава ДНР вручил ветеранам цветы.

«В этом году мы вместе с миллионами людей по всему миру будем отмечать 75-летие Победы над фашистскими захватчиками. И чем дальше по времени мы уходим от этого события, тем чаще нужно обращаться к памяти о нем. Чтобы у врагов не было ни одного шанса попрать подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

2020 год в Донецкой Народной Республике объявляется Годом Великой Победы. Мы не забудем свою историю и не позволим ее исказить. Мы всегда будем достойны подвига народа-победителя!» – добавил Денис Пушилин.