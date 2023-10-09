«Это вам не Россия»: Израиль ровняет с землей Газу

Израильская авиация продолжает уничтожать находящейся под контролем палестинцев город Газа.

Соответствующие снимки и ролики публикуют ведущие международные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что какой либо волны международного возмущения не наблюдается, на что обращают внимание эксперты.

«Что интересно, прямо сейчас израильские ВВС, чтобы хоть как-то сбить негатив внутри страны (и тем самым прикрыть провалы ЦАХАЛа и спецслужб) в «лучших традициях» ВМВ уничтожают сотнями гражданские объекты в Секторе Газа. И никому в «цЫвЫлизованном мире» нет до этого никакого дела.

Для западного мира, если даже так перебьют сотню тысяч мирных палестинцев, это будет ни о чем. Потому что они этого не заметят. Представляете, какой бы вой начался в их трижды прогнившем в моральном отношении лживом гадюшатнике, если бы российские ВКС нанесли ХОТЯ БЫ ОДИН ТАКОЙ УДАР!», – комментирует ситуацию военный обозреватель Юрий Подоляка.