«Это вам не Россия»: Израиль ровняет с землей Газу
Израильская авиация продолжает уничтожать находящейся под контролем палестинцев город Газа.
Соответствующие снимки и ролики публикуют ведущие международные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Примечательно, что какой либо волны международного возмущения не наблюдается, на что обращают внимание эксперты.
«Что интересно, прямо сейчас израильские ВВС, чтобы хоть как-то сбить негатив внутри страны (и тем самым прикрыть провалы ЦАХАЛа и спецслужб) в «лучших традициях» ВМВ уничтожают сотнями гражданские объекты в Секторе Газа. И никому в «цЫвЫлизованном мире» нет до этого никакого дела.
Для западного мира, если даже так перебьют сотню тысяч мирных палестинцев, это будет ни о чем. Потому что они этого не заметят. Представляете, какой бы вой начался в их трижды прогнившем в моральном отношении лживом гадюшатнике, если бы российские ВКС нанесли ХОТЯ БЫ ОДИН ТАКОЙ УДАР!», – комментирует ситуацию военный обозреватель Юрий Подоляка.
А вот волонтер СВО Алексей Живов в своем тг-канале обращает внимание на еще один аспект.
«Израиль ровняет Газу с землей. Тем временем Штаты спешат на помощь союзнику. Хезболла уже предупредила США, что все их объекты в регионе будут атакованы. Мы уже в миллиметре от огромной войны на Ближнем Востоке. А ЦАХАЛу большое спасибо за примеры «гуманизма», которые они демонстрируют в Газе. Теперь мы знаем, как надо бомбить врага, чтобы он прекратил сопротивление», – пишет Живов.
Спасибо!
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