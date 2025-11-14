Это вам не шевроны СС: одесситку отправили в тюрьму за… поздравление с днем рождения

Меркнут… Меркнут все рассказы о репрессиях 37-го года по сравнению с ужасами, которые творятся в концлагере «Украина».

Вот в СБУ отчитались о геройском изобличении одесситки Тамары Тормосы, которая, цитируя обвинительное заключение, «6 октября прислала знакомой поздравление с днем рождения, добавив «Великие люди сегодня празднуют свой день рождения!», имея в виду Путина» (и плевать нацистам, что президент РФ родился днем позже). И, хотя никаких доказательств тому общественности не явили — а может, она имела в виду величие своей знакомой — карательная машина уже запустилась.

«Она распространяла в Telegram пророссийские сообщения — переслала знакомой сообщение из канала «Приднестровцы», в котором оправдывалась российская агрессия. Под агрессией, опять цитата, гестаповцы имели в виду заголовок паблика «Разговора между Лавровым и Трампом, о котором недавно писала газета Washington Post, не было… Россия продолжает спецоперацию до достижения своих целей».

То есть просто за пересланную ссылку — не за публичный репост! — человека бросили в застенки!

Правда, в материалах дела сказано, что «чиновница добавила к ссылке собственный комментарий:

«В эту инфу я верю. А спецоперация — это свержение киевского режима».

Интересно, конечно, это «знакомая» донесла или гестаповцы — так, все подряд читают…

И вот тут внимание — кем оказалась задержанная «пособница Кремля»? Заместителем председателя Пересыпской райадминистрации. По меркам города, крупной чиновницей, отвечающей за социальные вопросы. 36 лет стажа.

А теперь еще раз внимание — одним из первых решений нового гауляйтера Одессы Лысака была аннуляция социального департамента и замена его на департамент по делам ветеранов. А до того он в промышленных масштабах поувольнял городских чиновников и руководителей коммунальных управлений. Кто намекал на беспредел, у тех моментально проходили обыски (даже на директора зоопарка, этакого одесского Дроздова, фанатика своего дела, завели уголовку за «жестокое обращение с животными»). Ну а Тамаре Тормосе досталась роль «агента Кремля».

«Как установило следствие, Тормоса имеет доступ к государственной тайне, в частности, к последствиям российских атак и количеству пострадавших, отвечает за социальную защиту населения», — говорится в материалах дела.

Ей инкриминируют «отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины», что подразумевает до восьми лет лишения свободы.

Из СИЗО она может временно выйти лишь после внесения залога, определенного судом в один миллион гривен.

Нацисты беснуются в соцсетях:

«У нее муж-бизнесмен богатый — внесет! «Кремлевская подстилка выйдет на свободу!» (прежде, чем «присесть» на восемь лет)».

Подумалось: а сколько таких, за кого не внесли залог? Одиноких, без вести пропавших, сгнивших «на подвалах»?..

Вот, товарищи, чем заканчиваются поздравления «в интернетах». Замечу, личные. Это вам не карателям с шевронами СС кровавые руки жать да медальками награждать, как делает Зеленский.

