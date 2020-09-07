Это вам не Украина: В Германии осознали, что Россия не отдаст Белоруссию

07.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия является залогом того, что Запад не будет активно вмешиваться в события в Белоруссии, как это было на Украине.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Белоруссия, в отличие от Украины, является членом ОДКБ и связана рядом союзов с Россией.

«Вспомним события на Украине, они были совсем другими, они по-другому развивались. Во-первых, там была очень крупная политически и геополитически настроенная толпа людей, действительно очень организованная оппозиция, которая требовала ухода Украины от России прямо в сторону НАТО и Европейского союза.

Во-вторых, были представители западных политических кругов, которые тоже митинговали вместе с протестующими на площади.

В-третьих, Белоруссия, нельзя забывать, все-таки союзник России в экономическом плане. Белоруссия входит в Евразийский экономический союз и военный союз, ОДКБ, а Украина не входила ни в какие союзы с Россией, она была нейтральным государством. Поэтому, в Белоруссию вмешиваться Западу будет гораздо труднее, если он этого захочет, чем в Украину. Именно из-за союзнических отношений, которые существуют между Минском и Москвой», – заявил Рар.