Это вам не Украина: в Тбилиси отметили день рождения Пушкина

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223-ю годовщину со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили в Грузии.

В грузинской столице у памятника Пушкину собрались представители общественности, студенты, горожане. Были выступления на русском и грузинском языках. Прочитали стихи поэта не только на языке оригинала, но и переведенные на грузинский, армянский, азербайджанский языки.

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Гости из Болгарии и Белоруссии читали стихи на своих языках. Также прозвучали стихотворения о Пушкине, его трепетном отношении к Тбилиси и Грузии в целом. Были исполнены песни на стихи Пушкина.

На импровизированном митинге выступил представитель левой политической платформы, руководитель Единой компартии Грузии Темур Пипия. Он отметил неразрывное единство грузинского и русского культурного пространства, важность русского языка и русской культуры для Грузии и особенное значение самобытной грузинской культуры для России.

Политик напомнил, что грузинский народ не воспринимает десятилетиями навязываемую ему масштабную русофобию и выразил уверенность, что братские узы в скором времени будут восстановлены.

К памятнику цветы принесли сотрудники Секции интересов Российской Федерации в Грузии. Организатором митинга выступило Пушкинское общество русскоязычных литераторов Грузии «Арион», возглавляемое Михаилом Айдиновым.

Стоит также сказать несколько слов о памятнике. Он стоит в самом центре Тбилиси в Пушкинском сквере, который в свою очередь находится прямо на площади «Свободы» (ранее площадь Ленина).

Памятник был открыт в 1892 году к 55-летней годовщине со дня смерти великого поэта на средства горожан. Место тогда было выбрано неслучайно – недалеко от того места, где в свой приезд в Тифлис (1829 год) останавливался Пушкин. После развала СССР, в начале 90-х националисты хотели убрать памятник, но нарвались на сопротивление горожан.

До Пушкина Тифлис посещал Грибоедов, который стал первым русским поэтом, искренне полюбившим Кавказ и Грузию. Будучи знакомым с автором «Горе от ума», Пушкин гордился этой дружбой. Неудивительно, что путешествие Александра Сергеевича по Кавказу отчасти было поездкой «по следам Грибоедова».

Оказавшись в столице Грузии, первым делом великий поэт отправился на Мтацминду поклониться могиле друга. Та была еще совсем свежа, и Пушкин, по свидетельству очевидцев, «преклонил колени и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы».

Примечательно еще и то, что Пушкин приехал в Тифлис в день своего 30-летия. И это был несанкционированный властями самовольный приезд. И, конечно же, грузины устроили достойное празднование юбилея поэта.

Когда Пушкин уехал, у него остались самые лучшие воспоминания о Грузии. Есть сведения о том, что своего Евгения Онегина поэт хотел отправить на Кавказ, где тот должен был гулять по берегам Куры.

Но и Тифлис не забывал о великом русском госте. 25 мая 1892 года газета «Иверия» писала:

«В день благословения памятника к Пушкинскому скверу устремилась огромная масса людей. Люди заполнили балконы, окна, крыши близлежащих домов. Пушкинский сад был украшен знаменами. Дом, где в 1829 году в течение двух недель жил Пушкин, был украшен гирляндами цветов и флагами».