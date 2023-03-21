«Это ведёт к потере страны» – эксперт о работе спецслужб РФ на территории Украины

Несмотря на восемь лет уничтожения русского населения и год активных боевых действий, российские спецслужбы не работали и до сих пор ничего не делают по созданию агентурной и партизанской сети на территории Украины.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, над нами [одесским подпольем] надо смеяться. Потому что то, как это всё происходило – может быть, это было достаточно примитивно, уровень того же технического исполнения – оставлял желать лучшего. Это были люди в возрасте, за пятьдесят некоторые, с букетом заболеваний. Это были люди небогатые, которым за это никто не платил, делали за свои средства. Но мне всегда говорят, что «это не подполье, а какая-то х*рня». Я здесь скажу: ребята, вы правы. Это х*рня. Но если вы называете это х*рнёй, то покажите мне профессионалов, тех, кого годами учили делать что-то подобное, обучать людей. Покажите тех, кто грамотно, чётко работал, и добился каких-то результатов. Я преклоняюсь перед тем, что мы аматоры, которые просто ничтожны. Но покажите нам профессионалов, и тогда мы с вами посмеёмся вместе. Посмеёмся очень громко», – сказал Грубник.

«То есть, к моменту начала событий в Одессе была сеть людей, которые без всякой поддержки поднялись в защиту Русского мира, объединения – и против украинского нацизма. Они не получили никакой помощи ни в преддверии этих событий, ни после Майдана и трагедии 2 мая», – добавил обозреватель Максим Калашников.

Он рассказал, как некогда работали подпольщики и партизаны коммунистов в глубоком тылу врага.

«Если бы красные ставили вопрос так [как сейчас], они бы потеряли свою страну. Победы любят подготовку», – добавил Калашников.

«Любые действия подобных групп, подполья, всегда должно координироваться с центра. Иначе оно вообще не имеет никакого смысла. А если центр не только не поддерживает, а отбивается, говорит: «Да вы вообще нам не нужны, Одесса – это Украина», и так далее, о какой эффективности может идти речь?», – отметил Грубник.

«На Западе есть термин «неконвенциональные военные действия». Он объединяет достаточно широкий спектр действий, начиная от пропаганды и заканчивая акциями прямого действия по категории «Д» – диверсии, по категории «Т» – террор. Это то, в чём специалисты – те же «зелёные береты», которые разбираются в этом достаточно хорошо, потому что их главная цель – даже не проводить самим акции, а готовить местное население, быть инструкторами. Это то, чего очень сильно не хватало нам. Но это вопрос заинтересованности. Все эти истории с Судоплатовым, НКВД, Британией и США – это заинтересованность. Когда государство заинтересованно, оно это выстраивает заранее. Должен быть базис. Хотя бы там должна быть агентурная сеть. А если вы просто забиваете даже на агентурку, а потом приходите 26 февраля 2022 года с вопросом: «А у вас там есть люди?», – возмутился подпольщик.