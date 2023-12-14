Это видео возмутило весь Севастополь: Задержан молодчик, избивший пожилого водителя

Любовь Смирнова.  
14.12.2023 16:19
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


В Севастополе полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который сначала оскорблял пожилую пассажирку маршрутного такси, а затем избил водителя, заступившегося за женщину.

Случай, снятый на видео пассажирами маршрутки №26, получил резонанс.

В Севастополе полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который сначала оскорблял пожилую пассажирку маршрутного такси,...

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Как рассказывают очевидцы, молодчик развалился в салоне и взорвался ругательствами после того, как сидящая рядом женщина попросила подвинуться и не давить на неё.

Водитель остановился и попросил хама покинуть транспорт. В ответ на это дебошир стал оскорблять уже водителя и угрожать избиением, схватил его и вытащил из салона.

«В итоге у него это получилось: вытащил из машины, повалил водителя на асфальт и начал бить. При появлении камеры перестал, но угрозы продолжились. Обещал ждать его на конечной маршрута и «разобраться», записал номера машины», – рассказали пассажиры.

Кстати, никто из присутствующих мужчин на подмогу к водителю больше не пришел.

Видео разлетелось по соцсетям, и на него отреагировала полиция Севастополя, оперативно установив личность дебошира. Тем более, что потерпевший 59-летний мужчина обратился с заявлением в полицию.

Молодчик свою вину принялся отрицать.

«Я его не трогал, я не бил этого человека. Я не помню, что я говорил, потому что очень разозлился. Я вообще не знаю, что произошло, потому что ехал в наушниках. Видимо мне что-то говорили, не знаю, и потом мужчина на меня накинулся», – заявил задержанный правоохранителям.

Показания очевидцев и видеозапись говорят о другом. На их основании полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Отрицающему очевидное хулигану грозит до 5 лет лишения свободы. Он задержан.

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