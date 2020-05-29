«Это война, а не Европа»: Под Киевом массовая перестрелка

29.05.2020, Киев, Михаил Рябов, Максим Карпенко

В городке Бровары под Киевом на улице Олимпийской утром произошла перестрелка с участием людей в балаклавах. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители, которые стали свидетелями стрельбы, когда спешили утром на работу.

Люди не скрывают возмущения работой полиции (сотрудники ведомства Арсена Авакова прибыли на место только после того, как все закончилось), а также властью Украины в целом – вместо лозунгов о «движении в Европу» на деле получается «возвращение в 90-е».

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«Какие-то молодчики с оружием в балаклавах. Стрельба», – сообщила Лилия Андреева.

«Война, реально выстрелы. Причем одиночные, и очереди автомата слышала», – пишет Татьяна Боровинская.

«Две группы устроили разборки, перестрелки из воздушек и оружия, одна атаковала, вторая пряталась возле садика», – уточняет Александр Загадум.

«Что там говорят «Україна – це Європа»? Да ни***я не Европа, по многим причинам», – возмущается Владлена Созонюк.

Местный ресурс «1К» уточняет, что перестрелка произошла возле места стоянки маршрутных такси. В городе уже длительное время идет конфликт между двумя перевозчиками за рынок услуг.

«Накануне представители одного из них «настойчиво просили» граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не подсаживаться в попутно проезжающие авто… Как минимум одно транспортное средство расстреляли. Спустя некоторое время молодые люди разбежались по ближайшим дворам», – говорится в сообщении.

Прибывшая на место полиция задержала некоторых из участников перестрелки.

Местные жители публикуют в социальных сетях фотографию расстрелянного микроавтобуса.