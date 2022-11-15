«Это война РФ с западной коалицией, иначе мы бы давно пали» – украинский политэксперт

Новости Украины

Когда на Западе решат, что нынешний конфликт на Украине – это не цивилизационная война, а отмывание денег, финансовый поток для Киева будет перекрыт, и тогда победа России станет вопросом времени.

Об этом говорили участники эфира на украинском канале «Alpha media», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый важный элемент – это западная поддержка, военная и экономическая. Эти люди, эти компании, эти структуры, эти институции способны регулировать как скорость поступления и объёмы финансовых средств, так и самое важное – это то, что идёт на фронт. Снаряды, тяжёлая техника, обучение», – сказал политический консультант Александр Харебин.

«Если Запад примет концепцию, что это война не цивилизаций, а война про деньги, то им достаточно будет очень нежно, аккуратненько, чтобы не вызвать внутренние брожения внутренних демократов или лейбористов-консерваторов, прикручивать краник. Мы даже не заметим, как скоро этот ручеёк может схлопнуться. Мне кажется, именно здесь находятся все риски, которые чётко осознают в офисе президента, но мы все должны понимать, что Запад влияет на эту помощь. Когда мы говорим, что это война российско-украинская, вопрос, кто первый напал – Россия против Украины, но это война с западной коалицией. Эту войну мы бы одни никогда не выиграли. Это вопрос времени, когда, к сожалению, мы бы пали. В этой категории – это война цивилизаций», – добавил эксперт.

Киевский политолог Юрий Романенко согласился с собеседником, добавив, что без западной помощи Украине СВО закончилась бы в уже середине апреля.

«Через полтора месяца не было бы боеприпасов. В конце марта мы с Арестовичем списывались, он мне говорил, что у нас осталась пара ракет «Ураганов», а в середине апреля мы были почти сухие. Это нужно понимать, что действительно темп войны определяет Запад, прежде всего, США, если сравнивать помощь европейскую и американскую», – констатировал Романенко.