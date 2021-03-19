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19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Религия, Украина, Церковь
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«Это война». Украина взяла курс на полную ликвидацию канонического православия

Новости Украины

Украинский истеблишмент и его западные кураторы взяли курс на полное и окончательное уничтожение Украинской Православной церкви Московского патриархата.

Об этом эфире YouTube-канала «Спас» заявил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, что за эти полгода стало ясно, что окончательно и бесповоротно взят курс на ликвидацию Украинской православной церкви Московского патриархата. ПЦУ, ещё что-то, расколы – это всё чепуха. Не нужно предаваться иллюзиям – всё, что в последние годы происходит с Русской православной церковью – это не какие-то отдельные эксцессы, у Порошенко что-то заклинило в голове, и он начал нападать на православную церковь. Нет, идёт последовательная и однозначная работа на полное уничтожение Украинской православной церкви Московского патриархата», – сказал эксперт.

По его мнению, это война на уничтожение, поэтому никаких компромиссов со стороны Украины быть не может.

«И мы должны понимать, что если ничего не делать, и не защитить православную церковь, то противники сделают всё, чтобы её ликвидировать. Компромиссов здесь быть не может, это бескомпромиссная борьба. Когда мы говорим о гибридной войне, мы почему-то делаем упор на гибридность. Главное слово здесь – война. И в войне может быть либо победитель, либо уничтоженный. Вот, что на кону», – добавил Шишкин.

 


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