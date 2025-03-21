«Это вообще другая армия»: либеральный эксперт о преображении ВС РФ за годы СВО

Анатолий Лапин.  
21.03.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


За время СВО в России полностью поменялась армия. Но происходят изменения боевых частей быстрее, чем в сознании генералитета.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За время СВО в России полностью поменялась армия. Но происходят изменения боевых частей быстрее,...

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«Это вообще другая армия. Меньше всего изменился Генеральный штаб и высшее руководство. Там они, конечно, восприняли эту ситуацию, что они не могут уже воевать, как их учили отцы и деды, как говорится. Или как там они сами воевали, допустим, в Афганистане, в Чеченскую войну, например. А на фронте постоянная несопоставимая вещь, но это военное творчество – противник делает одно, они ищут сразу контрходы какие-то, чем ответить, с украинской стороны ровно то же самое.

Ну, шахматная партия вперемешку с бейсболом. Вот так скажу… С какими представлениями заходили российские войска на территорию Украины, я имею в виду стратегическими, тактическими, просто диву даешься. И что сейчас – просто нереально», – заявил Ширяев.

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